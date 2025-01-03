Fenerbahçe'ye kötü haberler üst üste geldi! Hatayspor karşısında yoklar

Süper Lig'de bu hafta Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Samet Akaydin ve İsmail Yüksek, pazar akşamı oynanılacak olan Hatayspor karşısında forma giyemeyerek takımını yalnız bırakacaklar.
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini bildirdi. Milli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin ise Hatayspor karşısında takımıyla birlikte yer alamayacak.
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