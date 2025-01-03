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Fenerbahçe'ye kötü haberler üst üste geldi! Hatayspor karşısında yoklar

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 17:12
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, pazar akşamı Hatayspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen sarı - lacivertlilere kötü haberler üst üste geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye kötü haberler üst üste geldi! Hatayspor karşısında yoklar

Süper Lig'de bu hafta Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan kötü haber geldi.

HATAYSPOR KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

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Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Samet Akaydin ve İsmail Yüksek, pazar akşamı oynanılacak olan Hatayspor karşısında forma giyemeyerek takımını yalnız bırakacaklar.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini bildirdi. Milli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARKA ADELESİNDE ZORLAMA TESPİT EDİLDİ

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Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin ise Hatayspor karşısında takımıyla birlikte yer alamayacak.

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Süper Lig José Mourinho Hatayspor İsmail Yüksek fenerbahçe samet akaydın
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