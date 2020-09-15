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Fenerbahçe'ye Kruse'den iyi haber: "Kazanacaksınız"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'a 18 milyon Euro'luk (160.2 milyon TL) dava açtı. Avrupa'nın en iyi hukuk büroları, davanın kazanılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Fenerbahçe'ye Kruse'den iyi haber: "Kazanacaksınız"

Geçen sezon devam ederken alacaklarını tahsil edemediğini öne süren Max Kruse takımdan ayrılmıştı. Bu flaş ayrılık sonrasında Fenerbahçe ile Alman futbolcu arasında tartışmalar yaşanmış ve taraflara mahkeme yolu gözükmüştü.

Bu doğrultuda ilk adımı, FIFA'dan cesaret alarak Sarı-Lacivertliler attı. Geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla futbolcudan yana tavır alan FIFA, pandemi süreciyle birlikte koşulsuz futbolcunun yanında yer almaktansa kulüplerin de savunmasının etkili bir şekilde değerlendireceğini bildirmişti.

18 MİLYON EUROLUK DAVA

Bu durum sonrasında Avrupa'nın önde gelen büyük hukuk büroları, Fenerbahçe ile görüşüp, davayı kendilerine vermelerini istedi. Hatta bu bürolar, dava sonucuna göre anlaşma yaparak, kulüp kazandığında, oyuncunun kulübe ödemesi belirlenen paradan belirli bir komisyon talep etti. Kanarya da bunun üzerine Alman yıldıza 18 milyon Euro'luk (160.2 milyon TL) bir dava açtı.

DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Ayrıca Mart ayına kadar, Kruse'a yapılan tüm ödemelerin belgelerinin de dava dosyasına eklendiği öğrenildi. Öte yandan sadece Türkiye'de pandeminin etkisinin hayli çoğaldığı Mart ayı sonrasında ödemelerin askıya alındığı ve bu durumun sadece Fenerbahçe- Kruse özelinde değil, tüm dünyada kulüpler ile futbolcular arasında yaşandığını da ifade ettikleri gelen haberler arasında. (Akşam)

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