Fenerbahçe'ye Kyle Walker'dan kötü haber! Yıldız oyuncu tercihini Burnley'den yana kullandı...

Fenerbahçe de savunmanın sağına takviye yapmak için teklif yapılan isimlerden Kyle Walker’dan kötü haber geldi. 35 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe’den gelen teklifi red ettiği ve kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği bildirildi.

BURNLEY AÇIKLAMAK ÜZERE...

Sky Sports'ta yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'e geçtiğimiz sezon tekrar yükselen Burnley, Kyle Walker'ı kadrosuna katmak için kulübü Manchester City ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

ŞARTLARI OLAN BİR ANLAŞMA!

Walker'ın sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçtiği ve oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Burnley'nin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli ise çeşitli şartlara bağlandı. Kyle Walker eğer maçların %70’inde oynar ve Burnley kümede kalırsa bonservis bonuslarla birlikte 5 milyon sterline kadar çıkabilir.