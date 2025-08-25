SPOR

Fenerbahçe'ye Livakoviç piyangosu vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest yıldız isme talip oldu...

Fenerbahçe’de kaleci transferinde hareketlilik yaşanıyor. Hırvat kaleci Dominik Livakoviç için İngiliz ekibi Nottingham Forest iddiaları ciddileşiyor.

Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği yıldız kaleci için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın ilgisinin olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe’de kadroda kendisine yer bulamayan Hırvat kalecinin de ayrılmaya sıcak olduğu gelen bilgiler arasında.

REKABET İSTİYOR!

Fenerbahçe ye Livakoviç piyangosu vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest yıldız isme talip oldu... 1

İngiliz medyasından The Guardion yaptığı haberde Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Livakoviç için resmen devreye girdiği iddia edildi. Will Unwin imzalı haberde Nottingham Forest teknik direktörü Nuno Espírito Santo’nun Forest'ın transfer döneminin sonuna kadar Matz Sels'e rakip olabilecek yeni bir kaleci transfer etmesi gerektiğinde ısrarcı olduğu belirtildi.

LIVAKOVIC AYRILIĞA SICAK

Fenerbahçe ye Livakoviç piyangosu vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest yıldız isme talip oldu... 2

Tecrübeli eldivenin de Premier Lig’den gelen teklife sıcak olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi haberde. The Guardion’ın haberinde transferin olması durumunda bonservis bedeli ile alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.

NOTTINGHAM’IN 9.TRANSFERİ OLACAK…

Fenerbahçe ye Livakoviç piyangosu vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest yıldız isme talip oldu... 3

İlgili haberin devamında Forest, Livakovic için anlaşmayı tamamlayabilirse, bu yaz kulübün dokuzuncu transferi olacak denildi. Forest, Igor Jesus, Dan Ndoye, Omari Hutchinson, James McAtee, Jair Cunha ve Arnaud Kalimuendo'yu transfer etmek için 140 milyon sterlin harcadı. Gunn ise bedelsiz olarak takıma katılırken, Douglas Luiz ise Juventus'tan kiralık olarak transfer edildi.

