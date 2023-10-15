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Fenerbahçe'ye Manchester City'den yıldız geliyor! Guardiola onayı verdi...

15.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yapacağı takviyeleri şimdiden belirledi. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda orta saha transferi yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

Kalvin Phillips

Kalvin Phillips

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Ara transfer için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'de forma giyen Kalvin Phillips için girişimlere başladığı öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

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İngiliz orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde istediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu ise takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

GUARDIOLA'DAN İZİN ÇIKTI

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da Kalvin Phillips'in kiralık olarak bir takıma gitmesi izin verdiği ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında...

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Kalvin Phillips fenerbahçe manchester city ligi

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