Fenerbahçe'ye Manchester City'den yıldız geliyor! Guardiola onayı verdi...

Ara transfer için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'de forma giyen Kalvin Phillips için girişimlere başladığı öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

İngiliz orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde istediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu ise takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

GUARDIOLA'DAN İZİN ÇIKTI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da Kalvin Phillips'in kiralık olarak bir takıma gitmesi izin verdiği ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında...

