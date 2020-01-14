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  4. Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den müjdeli haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ı 28 kişilik TFF listesinden çıkardı. Sadık'ın yerine listeye Mehmet Ekici eklendi.

Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Ekici kadroya geri döndü. Deneyimli oyuncu sakatlanarak sezonu kapatan Sadık'ın yerine TFF listesine eklendi.

KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Diğer yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynayacağız Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu da belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN KAYSERİSPOR KADROSU ŞÖYLE:

Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç. Yeni transfer Simon Falette kadroda yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet ekici Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eski bir futbolcu olarak sevgili mehmet e nasihatım bak kardeşim sen en iyi olabilecek kapasitede birisin sana ozan tufan örnek olsun bak tam bitti derken küllerinden doğdu sana verilen şansı iyi kulan eksrdan çalış önünde hala iyi bir şans var bunu sen değerlendireceksin yan gelip yatma ben inanıyorum sen bunu başarısın
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