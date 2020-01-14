Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Ekici kadroya geri döndü. Deneyimli oyuncu sakatlanarak sezonu kapatan Sadık'ın yerine TFF listesine eklendi.
Diğer yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynayacağız Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu da belli oldu.
Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç. Yeni transfer Simon Falette kadroda yer almadı.
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