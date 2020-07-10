SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Türkiye'ye geliyor...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Türkiye'ye geliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2020 07:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir'in de devreye girdiği iddia edilmişti. Sezon sonunda Arsenal'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili kararı verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Türkiye'ye geliyor...

Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak.

ARSENAL'IN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.

ALMANYA'YA DÖNMESİNE İHTİMAL VERİLMİYOR

Pandemi sürecinde maaş kesintisine gitmek isteyen kulübün bu isteğini kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu yönetimin olan ilişkisi bir kez daha bozulmuştu. Diğer yandan oyuncunun bel ağrıları sebebiyle forma giyemediği açıklanmıştı.Özil'in Arsenal macerasını 2021 yazında tamamlamasının ardından Almanya'ya dönmesine ihtimal verilmiyor. Milli takımda Alman hükümetiyle arası bozulan oyuncu, İngiltere sonrasında Türkiye veya Amerika'nın yolunu tutacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Başkan açıkladı! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

Başkan açıkladı! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

UEFA kalan maçlar için kararını verdi! Başakşehir...

UEFA kalan maçlar için kararını verdi! Başakşehir...

Kartal, Kasımpaşa'yı 90'da devirdi!

Kartal, Kasımpaşa'yı 90'da devirdi!

Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı

Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Türkiye'ye geliyor...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Samsunspor Başkanı'ndan Nurullah Aslan açıklaması! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

Başkan açıkladı! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

Fenerbahçe'den Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edildi!

F.Bahçe'ye PFDK şoku!

Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer; Ulanovas

F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'e duygusal mesaj

Zeynep Demirel paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi

Mesut Özil'in yeni adresi açıklandı! Türkiye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.