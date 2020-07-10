Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Türkiye'ye geliyor...

Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak.
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.
Pandemi sürecinde maaş kesintisine gitmek isteyen kulübün bu isteğini kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu yönetimin olan ilişkisi bir kez daha bozulmuştu. Diğer yandan oyuncunun bel ağrıları sebebiyle forma giyemediği açıklanmıştı.Özil'in Arsenal macerasını 2021 yazında tamamlamasının ardından Almanya'ya dönmesine ihtimal verilmiyor. Milli takımda Alman hükümetiyle arası bozulan oyuncu, İngiltere sonrasında Türkiye veya Amerika'nın yolunu tutacak.
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