SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ferencváros karşılaşmasına hazırlanırken, transfer döneminde kiralık olarak yollarını ayırdığı Amrabat ve Diego Carlos için müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertliler iki isimden büyük bir gelir elde ederek transfer bütçesine ekleme yapmak istiyor. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak
Burak Kavuncu
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Como
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor karşılaşmasında yapılan geri dönüş taraftarları mutlu ederken, tüm konsantrasyon derbi öncesi Avrupa Ligi’ndeki Ferencváros maçına döndü. Öte yandan sarı-lacivertli yönetime bu önemli maçlar öncesi takımdan gönderdiği 2 isimden güzel haberler geldi.

AMRABAT’I SATIN ALIYORLAR!

Fenerbahçe ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; ‘‘Real Betis, Amrabat'ı beğeniyor. Bonservis konusunda problem yok. Amrabat ile maaş konusunda anlaşma sağlanırsa orada kalacak. Fenerbahçe, bu transferden minumum zarar ile çıkacak. Real Betis, çift haneli bonservis ödemeye hazır.’’ ifadelerini kullandı.

PİYANGO VURDU! DIEGO CARLOS DA GİDİCİ…

Fenerbahçe ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak 2

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Como, Diego Carlos için Fenerbahçe'yi aradı. Oyuncuyu satın almak istiyorlar. Bu arada Diego Carlos'un performansı Como hariç 2 Serie A takımın daha ilgisini çekti. O takımlarda Diego Carlos'u istiyor ama öncelik ve opsiyon Como'da.’’ Dedi. Öte yandan Fenerbahçe’nin, Como forması giyen Diego Carlos için de 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

PERFORMANS VERİLERİ OLAY OLDU

Fenerbahçe ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak 3

Bu sezon Real Betis formasıyla 10 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamazken, Como frması giyen Diego Carlos'un performansı ise olay oldu. Carlos forma giydiği son 6 karşılaşmada Como sadece 2 gol yedi...

Juventus: 2-0 (45 dakika)
Parma: 0-0 (90 dakika)
Verona: 3-1 (90 dakika)
Napoli: 0-0 (82 dakika)
Cagliari: 0-0 (90 dakika)
Torino: 5-1 ( 90 dakika)

32 yaşındaki futbolcu şu anda Serie A'nın en formda stoperleri arasında gösteriliyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Ferencvaros Ferencvaros

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi kadro krizi! G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi kadro krizi!
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çektiŞampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Mbappe 7 dakikada hat-trick yaptı, Arda Güler dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
transfer Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Sofyan Amrabat Diego Carlos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.