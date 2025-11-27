Fenerbahçe'ye müjde! Amrabat ve Carlos için geliyorlar! Kasa parayla dolacak

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor karşılaşmasında yapılan geri dönüş taraftarları mutlu ederken, tüm konsantrasyon derbi öncesi Avrupa Ligi’ndeki Ferencváros maçına döndü. Öte yandan sarı-lacivertli yönetime bu önemli maçlar öncesi takımdan gönderdiği 2 isimden güzel haberler geldi.

AMRABAT’I SATIN ALIYORLAR!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; ‘‘Real Betis, Amrabat'ı beğeniyor. Bonservis konusunda problem yok. Amrabat ile maaş konusunda anlaşma sağlanırsa orada kalacak. Fenerbahçe, bu transferden minumum zarar ile çıkacak. Real Betis, çift haneli bonservis ödemeye hazır.’’ ifadelerini kullandı.

PİYANGO VURDU! DIEGO CARLOS DA GİDİCİ…

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Como, Diego Carlos için Fenerbahçe'yi aradı. Oyuncuyu satın almak istiyorlar. Bu arada Diego Carlos'un performansı Como hariç 2 Serie A takımın daha ilgisini çekti. O takımlarda Diego Carlos'u istiyor ama öncelik ve opsiyon Como'da.’’ Dedi. Öte yandan Fenerbahçe’nin, Como forması giyen Diego Carlos için de 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

PERFORMANS VERİLERİ OLAY OLDU

Bu sezon Real Betis formasıyla 10 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamazken, Como frması giyen Diego Carlos'un performansı ise olay oldu. Carlos forma giydiği son 6 karşılaşmada Como sadece 2 gol yedi...

Juventus: 2-0 (45 dakika)

Parma: 0-0 (90 dakika)

Verona: 3-1 (90 dakika)

Napoli: 0-0 (82 dakika)

Cagliari: 0-0 (90 dakika)

Torino: 5-1 ( 90 dakika)

32 yaşındaki futbolcu şu anda Serie A'nın en formda stoperleri arasında gösteriliyor.