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Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir kötü haber de Kante'den!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fransa Milli Takımı’nda şok bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli Kante son 32 turundaki maç öncesi sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir kötü haber de Kante'den!
Burak Kavuncu

Muriqi’in ardından sarı-lacivertli camiayı yıkan bir sakatlık haberi de Dünya Kupası’ndan geldi. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kanté, milli takım kampında sakatlandı.

BİR KÖTÜ HABERDE KANTE'DEN!

Fenerbahçe ye Muriqi den sonra bir kötü haber de Kante den! 1

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçeli yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté'nin sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı. Muriqi’in sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Kanté’den gelen bu kötü haberle adeta yıkıldı.

FRANSIZ BASINI DUYURDU: DİZİNDE CİDDİ SAKATLIK VAR

Fenerbahçe ye Muriqi den sonra bir kötü haber de Kante den! 2

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Didier Deschamps, "N'Golo Kanté'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsizdi ancak çok yüksek ihtimalle sahada olamayacak" diyerek kötü haberi verdi.

Fransız spor gazetesi L'Equipe ise sakatlığın perde arkasını aralayarak deneyimli oyuncunun dizinde ciddi bir sakatlık bulunduğunu ve riske edilmeyerek kadrodan çıkarılacağını yazdı. Üst üste gelen sakatlık kabuslarının ardından Fenerbahçe sağlık heyetinin, oyuncunun durumunu yakından takip etmek için Fransız yetkililerle anında temasa geçtiği öğrenildi.

MURIQI 1 AY YOK!

Fenerbahçe ye Muriqi den sonra bir kötü haber de Kante den! 3

Vedat Muriqi antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti! MR'ın ardından açıklanan sonuca göre Vedat Muriqi en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İsveç Sakatlık N'Golo Kante 2026 Dünya Kupası
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