Fenerbahçe'ye Ognjen Mimovic ve Bartuğ Elmaz için resmi teklif geldi! Polonya ekibi Pogoń genç oyuncuları istiyor...

Fenerbahçe’de Kızılyıldız’dan transfer edilen Ognjen Mimovic ve Bartuğ Elmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç oyuncular Polonya Ligi’ne transfer olabilir.

Burak Kavuncu
Geçtiğimiz yıl Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından 6.7 milyon euro bedelle transfer edilen Mimovic sarı lacivertli formayla istediği forma şansını bulamadı. Öte yandan Bartuğ Elmaz’da yapılan yeni transferlerin ardından geri plana düştü. Genç oyunculara Polonya Ligi ekiplerinden Pogoń Szczecin talip oldu.

RESMİ TEKLİF GELDİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Pogoń Szczecin, Fenerbahçe forması giyen Ognjen Mimovic için resmi teklif yaptı. Anlaşmanın kiralama üzerine gerçekleşmesi beklenirken, genç oyuncunun da forma şansı bulmak için Polonya’ya gitmeye sıcak olduğu öğrenildi.

POLONYA BASINI YAZDI…

Polonya basınından Tomasz Wlodarczyk’ın haberine göre, Polonya ekibi Pogoń Szczecin, Bartuğ Elmaz'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere.

ZENIT’E GİTMİŞTİ

Mimoviç geçtiğimiz dönem Rus takımlarından Zenit’e transfer olmuş fakat pek fazla forma şansı bulamamıştı. Sırp oyuncu sezonun bitmesiyle sarı lacivertli ekibe geri döndü.

