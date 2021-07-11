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Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar

11.07.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım için transfer ettiği Osayi-Samuel'e 2 kulüp birden talip oldu. Konuşulan bonservis rakamı gerçekleşirse Fenerbahçe 10 katı kar elde edecek.

Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında QPR'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertliler'de tam olarak kendisini gösteremese de transferin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

İngiltere'den Fulham ve İskoç ekibi Rangers'ın transfer etmek istediği Osayi-Samuel'i ilk etapta kadrosunda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe bonservis rakamını belirledi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise 5 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun satışına izin verebileceği öğrenildi.

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SILVA ONU ISRARLA İSTİYOR

Fulham'ın yeni teknik direktörü Marco Silva'nın Osayi-Samuel'i ısrarla istediği ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin belirlediği rakamı vermeye hazır olduğu öne sürülüyor.

10 KATINA SATILABİLİR

Geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro 'ya transfer edilen Nijeryalı futbolcunun 5 milyon Euro'ya satılması halinde Osayi-Samuel kısa süre içinde değerini 10'a katlamış ve Fenerbahçe'ye ciddi bir para kazandırmış olacak.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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