Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında QPR'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertliler'de tam olarak kendisini gösteremese de transferin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

İngiltere'den Fulham ve İskoç ekibi Rangers'ın transfer etmek istediği Osayi-Samuel'i ilk etapta kadrosunda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe bonservis rakamını belirledi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise 5 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun satışına izin verebileceği öğrenildi.

SILVA ONU ISRARLA İSTİYOR

Fulham'ın yeni teknik direktörü Marco Silva'nın Osayi-Samuel'i ısrarla istediği ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin belirlediği rakamı vermeye hazır olduğu öne sürülüyor.

10 KATINA SATILABİLİR

Geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro 'ya transfer edilen Nijeryalı futbolcunun 5 milyon Euro'ya satılması halinde Osayi-Samuel kısa süre içinde değerini 10'a katlamış ve Fenerbahçe'ye ciddi bir para kazandırmış olacak.



