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Ghezzal'ın menajeri Ali Koç ile görüştü!

11.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile masaya oturan Kara Kartal, prensipte anlaşmaya vardı ancak Leicester pürüz çıkartıyor. İngiliz kulübünün 7-8 milyon euro civarındaki bonservis bedeli talebi transferin önünü tıkadı. Ghezzal'ın menajerinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşüp oyuncusunu önerdiği ortaya çıktı. Ancak yüksek maliyet ve bazı durumlar sebebiyle bu öneri hemen veto edildi. İşte detaylar...

Ghezzal'ın menajeri Ali Koç ile görüştü!

Beşiktaş'ın çifte kupa zaferinde takımın en kilit ismi olarak gösterilen Cezayirli oyuncu, Siyah-Beyazlılarla prensipte anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euro seviyelerinde ücret alacağı konuşuluyor. Ancak Beşiktaş'ın Leicester'ı ikna etmesi biraz zor duruyor.

OLUMSUZ SONUÇLANABİLİR

Ghezzal, Beşiktaş'ın şartlarından memnun kaldı ama Leicester cephesinde işler aynı şekilde ilerlemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın şartlarını çok zorlayacak talepleri var. 7-8 milyon euro seviyelerinde bonservis bedelinin ödenmesi zor gözüküyor. Üstelik Rosier transferi ve diğer takviyeler için de kulübe yüksek miktarda para gerekiyor.

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FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Ghezzal, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Ali Koç, duyduğu rakamlar sonrası görüşmeyi ilerletmedi. Ayrıca ezeli rakibin çok istediği ve radarında olan bir futbolcu için ortalığın gerileceği düşüncesiyle veto edildi. Ghezzal tarafının Galatasaray'la da bir görüşme yaptığı konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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