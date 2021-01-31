Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Takımın en formda isimlerinin başında gelen başarılı futbolcunun Rizespor müsabakasında arka adalesinde sertlik hissetmesinin ardından bugün MR'ı çekildi. Bunun neticesinde 27 yaşındaki oyuncuda Grade 2 yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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