SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

31.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe, oynanan Rizespor maçında arka adalesinden sakatlanan Pelkas'ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Takımın en formda isimlerinin başında gelen başarılı futbolcunun Rizespor müsabakasında arka adalesinde sertlik hissetmesinin ardından bugün MR'ı çekildi. Bunun neticesinde 27 yaşındaki oyuncuda Grade 2 yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözlerF.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Başakşehir'de yeni forvet sürprizi

Başakşehir'de yeni forvet sürprizi

İrfan Can Kahveci'de karar günü

İrfan Can Kahveci'de karar günü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Diğer Haberler

Karagümrük'ten Kemal Ademi hamlesi

Karagümrük'ten Kemal Ademi hamlesi

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe'de Pelkas şoku!

Nabil Dirar transferi resmen açıklandı

Nabil Dirar transferi resmen açıklandı

Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen'den İrfan Can açıklaması: Fenerbahçe isterse alır

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

Valencia, harika golle 3 puanı getirdi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Pelkas...

G.Saray derbisi öncesi sakatlık şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.