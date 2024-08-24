SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Rize'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Rize'de coşkulu karşılama

24.08.2024 20:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç için Rize'ye geldi. Sarı-lacivertli takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.45'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli kafile yarın oynanacak maç için İstanbul’dan uçak ile Rize-Artvin Havalimanına iniş yaptı. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları havalimanı önünde sevgi gösterilerinde bulundu.

AA-20240824-35476637-35476630-FENERBAHCE_CAYKUR_RIZESPOR_KARSILASMASI_ICIN_RIZEYE_GELDI

Taraftarların arasından geçen teknik direktör Jose Mourinho da taraftarların çağrısı üzerine yanlarına giderek forma imzaladı.

AA-20240824-35476637-35476631-FENERBAHCE_CAYKUR_RIZESPOR_KARSILASMASI_ICIN_RIZEYE_GELDI
Taraftarların arasından takım otobüsüne geçen Fenerbahçe kafilesi dinlenmek üzere kentte bulunan bir otele doğru yola çıktı.

AA-20240824-35476637-35476636-FENERBAHCE_CAYKUR_RIZESPOR_KARSILASMASI_ICIN_RIZEYE_GELDI

Yeşil-mavili ekip ile sarı-lacivertlilerle Trendyol Süper Lig'de tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 97 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 43 gol gördü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
8 yaşındaki Narin'den günlerdir haber alınamıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

8 yaşındaki Narin'den günlerdir haber alınamıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Sitenin istinat duvarı çöktü! 48 daireli bina boşaltıldı

Sitenin istinat duvarı çöktü! 48 daireli bina boşaltıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık

Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

'Spartak Moskova ile anlaştık ama...'

'Spartak Moskova ile anlaştık ama...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.