Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne daha adım atmadan kötü haber geldi!

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Elemelere 3. turdan başlayacak olan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

90+2'DE GELEN GOL FENERBAHÇE'Yİ YIKTI

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligi ikinci sırada bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME OLASI RAKİPLERİ

-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

3. ÖN ELEME

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos