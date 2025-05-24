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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne daha adım atmadan kötü haber geldi!

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için eleme oynayacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fenerbahçe, Austria Wien'in 90. dakikada öne geçip 90+2'de gol yemesinin ardından Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seri başı olma şansını kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne daha adım atmadan kötü haber geldi!
Emre Şen

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Elemelere 3. turdan başlayacak olan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

90+2'DE GELEN GOL FENERBAHÇE'Yİ YIKTI

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligi ikinci sırada bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME OLASI RAKİPLERİ

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-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

3. ÖN ELEME

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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