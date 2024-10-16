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Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi müjde üstüne müjde!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 15:44
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Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Aynı zamanda da 9 futbolcuda milli takımlarından geri dönerek takıma katıldılar.

Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi müjde üstüne müjde!

Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi.

Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

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Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

9 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARINDAN DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de milli takımlara giden 13 futbolcudan 9'u takıma döndü.

Amrabat, En-Nesyri, Livakovic ve Szymanski ise yarın takıma katılacak.

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Mert Hakan Yandaş Çağlar Söyüncü fenerbahçe Sebastian Szymanski Dominik Livakovic
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