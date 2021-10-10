SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!

Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!

10.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Tisserand koşulara başladı ama yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil. Üstüne Milli takımda Serdar Aziz’in de sakatlanması Fenerbahçe’de stoper krizine neden oldu. Vitor Pereira’nın şu an tek düşüncesi Kim ve Szalai’nin ülkelerinden sağlam dönmeleri!

Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!

Milli takımlarına giden oyuncularından yoksun bir şekilde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ’de Serdar Aziz şoku yaşanıyor.

A Milli Takımımız’ın önceki akşam Kadıköy Ülker Stadı’nda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in tedavisine başlanırken, teknik kadro diğer Milli oyunculardan gelecek iyi haberleri beklemeye geçti.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Bu duruma Tisserand’ın sakatlıktan yeni çıkıp düz koşulara başladığı haftada Güney Kore’ye giden Min-Jae Kim ve Macaristan‘da bulunan Attila Szalai’nin de sakatlanma ihtimali zorlu Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira’yı bir hayli sıkıntıya soktu. Portekizli teknik adam şimdi sabırsızlıkla milli aranın bitmesini ve ülke milli takımlarına giden oyuncularının sağ salim dönmesini umut ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Fenerbahçe'den 2 transfer birdenFenerbahçe'den 2 transfer birden
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Aziz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Josef de Souza'ya sürpriz talip!

Josef de Souza'ya sürpriz talip!

Savunmaya Premier Lig'den takviye

Savunmaya Premier Lig'den takviye

Rumenlerden büyük tepki! Özür bekliyorlar

Rumenlerden büyük tepki! Özür bekliyorlar

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.