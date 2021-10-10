Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!

Milli takımlarına giden oyuncularından yoksun bir şekilde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ’de Serdar Aziz şoku yaşanıyor.

A Milli Takımımız’ın önceki akşam Kadıköy Ülker Stadı’nda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in tedavisine başlanırken, teknik kadro diğer Milli oyunculardan gelecek iyi haberleri beklemeye geçti.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Bu duruma Tisserand’ın sakatlıktan yeni çıkıp düz koşulara başladığı haftada Güney Kore’ye giden Min-Jae Kim ve Macaristan‘da bulunan Attila Szalai’nin de sakatlanma ihtimali zorlu Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira’yı bir hayli sıkıntıya soktu. Portekizli teknik adam şimdi sabırsızlıkla milli aranın bitmesini ve ülke milli takımlarına giden oyuncularının sağ salim dönmesini umut ediyor.

