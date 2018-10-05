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Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Sermaye Piyası Kurulu'ndan (SPK) Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

Sermaye Piyası Kurulu'ndan (SPK) Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Fenerbahçe 'nin 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı talebi kabul edildi. Ali Koç, bu iş için 50 milyon doları hibe ettiğini söylemişti. Sermaye arttırımı ile Sarı-lacivertli kulübün kasasına 353 milyon TL girecek.

SPK haftalık bülteni yayınlandı. Bültene göre, Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Temmuz ayında FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini açıklamıştı.

ALİ KOÇ NELER DEMİŞTİ?

Ali Koç'un konuyla ilgili şunları söylemişti: "Sermaye artırımı konusu seçim sürecinde biraz aşağılanmıştı, hatta benim hissedar olacağım söylenmişti, seçimden sonra, ''Hani ne oldu?'' denildi. İyi niyetli olarak bilsinler diye söylüyorum. Sermaye artırımı 5-7 hafta sürer. SPK ile muhtelif görüşmelerimiz oldu, burada hala görüşmelerimiz devam ediyor. SPK'nın nihai açıklamasını bekliyoruz, sonrasında gideceğiz. Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28.280.000 sermaye arttırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98.980.000. Amacımız, derneğimizin koyacağı sermaye artırımı ve diğer yatırımcıların 353 milyon TL'lik kaynağı Fenerbahçe A.Ş. ye girmesi için girişimleri yaptık.

Hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar. Derneğimizde hibe olarak derneğe girecek, o saatten sonra da sahip dernek olacak. Ben de diğer yatırımcılardan rica ediyorum, Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun katılın. Bu kaynak girdisi sadece nefes aldıracak. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Değerli yatırımcılar, Fenerbahçeli yatırımcılar lütfen yatırımlarınızı yapın.

Küçük yatırımcılar bana kızıyor olabilir ancak bana inanın uzun vadede bizim amacımız yükselmek. Uzun vadede amacımız Fenerbahçe'yi çok daha iyi maddi konuma getirebilmek. Altyapı, sportif başarılar, Avrupa'da boy göstererek taraftarımızın yapacağı destekler bizi yükseltecek."

(HÜRRİYET)

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Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig Sermaye Piyası Kurulu

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