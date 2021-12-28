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Fenerbahçe'ye Süper Lig'in gol kralı geliyor! Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic...

28.12.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi... Devre arasında yapılacak hamlelerle şampiyonluk yarışından kopmamayı planlayan Sarı-Lacivertlilerde forvet sorunu Süper Lig'den bir isimle çözülecek. Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla gol krallığında oturan Aleksander Pesic devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in gol kralı geliyor! Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic...
Aleksandar Pesic

Aleksandar Pesic

SIR Sırbistan
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Fenerbahçe devre arasında yapılacak transferlere odaklandı. Sarı-Lacivertlilerde henüz net bir golcünün olmaması takımı geri çekiyor... Yönetim ve teknik heyet yaptığı toplantıda devre arasında bir golcü transferinin yapılması sonucuna vardı. Golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe'nin hedefinde 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Aleksandar Pesic'in olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

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Pesic, ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını havalandıran isim olmuştu.

PESIC'İN KARİYERİ

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Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi. Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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