Fenerbahçe'ye Süper Lig'in gol kralı geliyor! Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic...

Fenerbahçe devre arasında yapılacak transferlere odaklandı. Sarı-Lacivertlilerde henüz net bir golcünün olmaması takımı geri çekiyor... Yönetim ve teknik heyet yaptığı toplantıda devre arasında bir golcü transferinin yapılması sonucuna vardı. Golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe'nin hedefinde 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Aleksandar Pesic'in olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Pesic, ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını havalandıran isim olmuştu.

PESIC'İN KARİYERİ

Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi. Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.

