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Fenerbahçe'ye sürpriz forvet Rumen George Puscas

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Reading forması giyen 24 yaşındaki Rumen forvet Puscas ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası Romanya'dan geldi. Sarı lacivertlilerin Reading forması giyen 24 yaşındaki George Puscas ile ilgilendiği iddia edildi.

Ekonomik kriz yaşayan Reading, koronavirüs salgını süresince katlanan finansal problemler nedeniyle teklifi dinlemeye hazır. Inter'den yüksek bonservis bedeliyle Reading'e transfer olan 24 yaşındaki Puscas'ın da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Ekonomik kriz nedeniyle maaşlarda indirime giden Reading kulübünde teknik heyet, personel ve futbolcu maaşları azaltmak zorunda kaldı.

GEORGE PUSCAS KİMDİR?

2019 yılında Inter'den Reading'e transfer olan George Puscas, 24 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. George Puscas bu sezon Reading formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. George Puscas tüm kulvarlarda ise 33 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. George Puscas'ın kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)


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