Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Geçen sene taraftarın hayallerini yıkmıştı

Fenerbahçe camiasında seçim heyecanı devam ediyor. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile Ali Koç yönetiminde de görev alan Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Kulislerde birçok teknik direktörün ismi geçerken gazeteci Serdar Ali Çelikler’in teknik direktör adayı da dikkat çekti.

Geçen sezon kümede kalmayı son anda başaran Hull City bu sene büyük bir başarıya imza atarak Premier Lig play-off finaline kalmayı başardı. Tarihi Wembley Stadyumu’nda oynanacak Southampton ile oynayacak Hull City bu maçı kazanırsa Premier Lig’e yükselecek.

Hull City, en son 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Gündem programında Acun Ilıcalı’yı tebrik ederken Hull City’nin Boşnak teknik direktörü Sergej Jakirovic’in başarısının altını çizdi.

“PREMİER LİG’DE TAYVANLI İŞ ADAMININ KULÜBÜ VAR BİR DE TÜRK’ÜN OLSUN”

İşte Serdar Ali Çelikler’in sözleri: “Acun Ilıcalı'yı tebrik ediyorum inşallah çok başarılı olur. Premier Lig'e de çıkacaklarını umuyorum. Premier Lig'de senelerdir Tayvanlı, ABD'li işte Endonezyalı iş adamlarını görüyoruz. Bir tane de Türk iş insanının Premier Lig'de kulübü olsun biz de bundan gurur duyalım.

“HOCA ADAYIM JAKİROVİC”

Acun Ilıcalı Mourinho ve Talisca konusunda haklı çıktı. Benim Fenerbahçe'ye hoca adayım da Sergej Jakirovic!”

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında 20.04.2025 tarihinde oynanan ve genç Talha Sarıaraslan'ın 90+4. dakikada attığı golle 3-3 biten karşılaşmada Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic’ti. Boşnak teknik adam Kayserispor’u ligde tutmayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar bu sene TFF 1. Lig’e düştü.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN TEKNİK DİREKTÖRLER

İSMAİL KARTAL
AYKUT KOCAMAN
VOLKAN DEMİREL
EDİN TERZİC
ROGER SCHMİDT
NURİ ŞAHİN
ZİNEDİNE ZİDANE
UNAİ EMERY

