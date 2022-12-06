Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi 2 kötü haber birden! Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumu belli oldu

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Antalya kampına dahil edilmeyen isimlerden Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin son durumuna dair bir açıklama yayınlandı.

VALENCIA 2 HAFTA...

Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın 2 hafta tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu. Valencia için yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ALIOSKI'DE 2. DERECE ZORLANMA...

Gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden ve MR'ı çekilen Alioski'nin ise tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR DERBİSİ...

İki isimden gelen bu haber yönetimi düşündürürken, 2 ismin ligin 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisinde forma giymesi tehlikeye girmiş durumda

