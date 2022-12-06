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Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi 2 kötü haber birden! Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumu belli oldu

06.12.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'ye iki isimden kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in golcü oyuncusu Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumları yapılan açıklamayla duyurulurken, Jesus Trabzonspor derbisini düşünmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi 2 kötü haber birden! Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumu belli oldu
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Antalya kampına dahil edilmeyen isimlerden Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin son durumuna dair bir açıklama yayınlandı.

VALENCIA 2 HAFTA...

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Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın 2 hafta tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu. Valencia için yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ALIOSKI'DE 2. DERECE ZORLANMA...

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Gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden ve MR'ı çekilen Alioski'nin ise tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR DERBİSİ...

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İki isimden gelen bu haber yönetimi düşündürürken, 2 ismin ligin 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisinde forma giymesi tehlikeye girmiş durumda

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