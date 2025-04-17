Fenerbahçe'ye transfer olan Skriniar, Galatasaray'a imza için söz vermiş!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü menajer George Gardi, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı. Galatasaray'ın son ana kadar masada olduğunu söyleyen Gardi, transfer detaylarını paylaştı.

"GALATASARAY'A GELECEĞİNE DAİR SÖZ ALDIM"

Milan Skriniar'ın söz verdiğini söyleyen Gardi, "Paris'te hem oyuncu hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi" dedi.

"FENERBAHÇE 2 KAT TEKLİF SUNDU"

Fenerbahçe'nin araya girerek 2 kat teklif ettiğini söyleyen Gardi, "Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynadığı ve 4 ay için 7.5 - 8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim. Yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi." şeklinde konuştu. (Türkiye Gazetesi)