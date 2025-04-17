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Fenerbahçe'ye transfer olan Skriniar, Galatasaray'a imza için söz vermiş!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 11:40
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarıştığı Milan Skriniar transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzereyken Fenerbahçe'nin araya girmesi sonucu Skriniar sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Skriniar, Galatasaray'a imza için söz vermiş!
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü menajer George Gardi, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı. Galatasaray'ın son ana kadar masada olduğunu söyleyen Gardi, transfer detaylarını paylaştı.

"GALATASARAY'A GELECEĞİNE DAİR SÖZ ALDIM"

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Milan Skriniar'ın söz verdiğini söyleyen Gardi, "Paris'te hem oyuncu hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi" dedi.

"FENERBAHÇE 2 KAT TEKLİF SUNDU"

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Fenerbahçe'nin araya girerek 2 kat teklif ettiğini söyleyen Gardi, "Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynadığı ve 4 ay için 7.5 - 8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim. Yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi." şeklinde konuştu. (Türkiye Gazetesi)

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