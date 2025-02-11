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Fenerbahçe'ye transferde sakatlık şoku! Yeni golcü apar topar gönderiliyor... Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
11.02.2025 15:04
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Fenerbahçe transferin kapanmasına saatler kalan Gabriel Souza'yı kadrosuna kattığı belirtilmişti. Hatta oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımapaşa'ya kiralandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Yaşanan son gelişmeler ise Fenerbahçe'de adeta şok etkisi yarattı. 3.5 milyon euroya transferi planlanan 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza'nın sağlık kontrolünden geçemediği ve bu nedenle transferin iptal olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde sakatlık şoku! Yeni golcü apar topar gönderiliyor... Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biriydi. Milan Skriniar, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Diego Carlos'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip son dakika sürprizine de imza atmıştı.

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GENÇ OYUNCUNUN İSTANBUL'A GELDİĞİ AKTARILMIŞTI

Fenerbahçe'nin Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattığı haberleri kısa sürede gündem olurken, genç oyuncunun İstanbul'a geldiği de belirtilmişti.

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KASIMPAŞA'YA KİRALANACAKTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin bu transfer için 3.5 milyon euro ödeyeceğini, sonrasında ise Kasımpaşa'ya kiralanacağını aktardı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Sabuncuoğlu aktardığı son bilgide ise transferin iptal olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Sabuncuoğlu şu ifadelere yer verdi:

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"AMELİYAT OLURSA 8-10 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

"Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olması gerekiyor. Eğer ameliyat olursa 8-10 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesini sağlık kontrolünü geçemediği için iptal etme kararı aldı"

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transfer fenerbahçe Gabriel Souza da Silva
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