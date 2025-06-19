Fenerbahçe'ye transferde şok! Yıldız isim teklife yanıt bile vermedi, taraftar tepkili

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertliler Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand ile temasa geçerken ilk teklifini iletmişti.

FENERBAHÇE'YE YANIT VERMEDİ

L'Equipe'e göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'in 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Ancak genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu teklifine yanıt vermediği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Nice formasıyla geçen sezon 42 maçta görev alan Guessand, 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.