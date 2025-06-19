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Fenerbahçe'ye transferde şok! Yıldız isim teklife yanıt bile vermedi, taraftar tepkili

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine aldığı bir isme teklifini iletirken oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e yanıt vermemesi taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferde şok! Yıldız isim teklife yanıt bile vermedi, taraftar tepkili
Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertliler Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand ile temasa geçerken ilk teklifini iletmişti.

FENERBAHÇE'YE YANIT VERMEDİ

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L'Equipe'e göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'in 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Ancak genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu teklifine yanıt vermediği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Nice formasıyla geçen sezon 42 maçta görev alan Guessand, 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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