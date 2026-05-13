Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! AVM çıkışını bekleyip pusu kurmuş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk coşkusu yaşayan Galatasaray'da, takımın en kilit isimlerinden biri olan ve taraftarın sevgilisi konumundaki Lucas Torreira'ya yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

AVM ÇIKIŞI YUMRUKLU PUSU!

Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, kafeden çıkan Uruguaylı süperstar Lucas Torreira, Yusuf Y. isimli şahsın ani ve yumruklu saldırısına maruz kaldı.

Olay sırasında Torreira’nın şoförünün ve etraftakilerin araya girmesiyle arbede büyürken, olay yerinden bindiği taksiyle kaçmaya çalışan 32 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan şüpheli hakkında Torreira'nın bizzat şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Lucas Torreira saldıran Yusuf Y. isimli şahsın o anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı esnasında bir güvenlik görevlisinin engellemeye çalıştığı ve Torreira'nın arkadaşlarının da araya girdiği görülüyor.

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KAN DONDURAN MESAJLAR!

Olayın sadece anlık bir öfke patlaması olmadığı, soruşturmanın derinleşmesiyle gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Y’nin geçmiş dönemde sosyal medya üzerinden Lucas Torreira'ya, oyuncunun eski sevgilisi olan ünlü aktris Devrim Özkan'a ve Galatasaray Spor Kulübü iletişim birimi çalışanı İpek B.'ye yönelik kan donduran mesajlar attığı iddia edildi.

"GEREKİRSE TETİKÇİ KİRALAYACAĞIM, ÖLDÜRMEYE HAKKIM VAR"

Şüphelinin gönderdiği bu mesajlarda Uruguaylı futbolcu hakkında açıkça ölüm tehditleri savurduğu ve "Gerekirse tetikçi kiralayacağım" şeklinde korkunç ifadeler kullandığı, başlatılan soruşturma dosyasına resmen girdi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor.