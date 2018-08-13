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Fenerbahçe'ye Volkan Şen piyangosu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Transferin şampiyonu olan Adana Demir’in gündemindeki son isim olan Volkan Şen konusunda bonservis sıkınıtısı yaşadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Volkan Şen piyangosu

Milli oyuncunun mavi lacivertli takıma imza atmasındaki engelin 650 bin Euro olduğu öğrenildi. Sözleşmesinde Fenerbahçe’den ayrılması durumunda 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilen Volkan’ın bu miktarın 350 bin Euro’sunu karşıladığı, kalan kısım için Adana Demir’in pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Volkan Şen adana demirspor

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