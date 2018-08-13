Fenerbahçe'ye Volkan Şen piyangosu

Milli oyuncunun mavi lacivertli takıma imza atmasındaki engelin 650 bin Euro olduğu öğrenildi. Sözleşmesinde Fenerbahçe’den ayrılması durumunda 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilen Volkan’ın bu miktarın 350 bin Euro’sunu karşıladığı, kalan kısım için Adana Demir’in pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

(FANATİK)

