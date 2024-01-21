Fenerbahçe'ye zirve yarışında Samsunspor çelmesi! Sarı-Lacivertliler sahasında 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 21. haftasında 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 21 puanla ligin 16. sırasında bulunan Samsunspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sarı-Lacivertliler öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında büyük yara aldı.

GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

EMRE KILINÇ'TAN BİR İLK

Mücadeleden dakikalar 62'yi gösterirken Emre Kılınç serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. Maç önce devam etti ancak topun çizgiyi geçtiği görüldü ve maça denge geldi. Emre Kılnç bu golle kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydett.

ISINMADA NOSTALJİ ÇUBUKLU FORMA

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya, 1918-1923 yıllarında giydiği ve o dönemden esinlenerek tasarlanan formalarla çıktı. Formalar, 16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve Milli Mücadelenin anlatıldığı Zaferin Rengi filmine de dikkat çekmek için giyildi. Ayrıca stat ekranlarında da filmin fragmanı oynatıldı.

KADIKÖY’DE 2. GÜNDÜZ MAÇI

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de 2. kez gündüz maçına çıktı. İlk olarak ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ettiği maç gündüz oynanırken, ev sahibi sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe’de taraftarlar bugün de soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

SAMSUNSPOR SAHAYA SİYAH PANKARTLA ÇIKTI

Fenerbahçe - Samsunspor maçında, 1989 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor sahaya siyah pankartla çıkarken taraftarlar da tribünde siyah kartonlar açtı. Ülker Stadyumu’ndaki led panolarda da ’20 Ocak 1989 hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla anıyoruz’ yazısı yer alırken, mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.





