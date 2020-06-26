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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FUTBOL HABERLERİ  | 26.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam edecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile ligin 29. haftasında karşılaşacak. 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da, Kadıköy Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerek Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Futbolseverler Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecekler.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Arturo Mina, Sakıb Aytaç, Mitchell Glenn Donald, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Umut Bulut, Ahmed Ildız, Örn Kjartansson

3 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci bu maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sınırda bulunan bir diğer oyuncu Tolga Ciğerci ise sakatlığından dolayı bu maç kadrosunda yer alamayacak.

Yeni Malatyaspor'da ise Eren Tozlu ve Thievy Bifouma'nın sakatlıklarından ötürü Kadıköy deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Malatya'da puanlar paylaşıldı

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 0-0 sonuçlanmıştı. Fenerbahçe ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı kazanmış ancak Emre Belözoğlu'nun vuruşuna Farnolle gol izni vermemişti.

Fenerbahçe'nin düşüşü sürüyor

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de düşüş devam ediyor. Ersun Yanal ile yolları ayıran, takımın performansında istenen yükseliş yakalanamıyor. Lige verilen aranın ardından ikisi lig, biri kupa olmak üzere 3 maçta 2 yenilgi alan Sarı Kanaryalar, bu maçlarda 2 kırmızı kart gördü. Kupadan elenen, şampiyonluk umudu kalmayan Fenerbahçe, ligi iyi bir noktada bitirmek için kalan maçlarında iyi sonuçlar elde etmek istiyor.

Diğer yandan Yeni Malatyaspor'da da işler pek iyi gitmiyor. Hikmet Karaman yönetimindeki aranın ardından ilk maçını kaybederken, geçen hafta evinde Göztepe'yi yenerek moral buldu. Ligde düşme hattının sadece bir puan üzerindeki Malatya ekibi bu zorlu maçta Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu krizi fırsata çevirmek istiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yenifenerbahçe yenimalatyaya yenilir bence
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