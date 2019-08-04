SPOR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi.

224

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

41

22


Her yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlarHer yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlar
Zanka Fenerbahçe yolunda! Zanka Fenerbahçe yolunda!
Deniz Türüç’ten duygusal vedaDeniz Türüç’ten duygusal veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cemil Usta Sezonu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

Zanka Fenerbahçe yolunda!

Zanka Fenerbahçe yolunda!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Zanka Fenerbahçe yolunda! İşte detaylar

Zanka Fenerbahçe yolunda!

Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.