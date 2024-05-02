Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı! Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağlandı

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

23 yaşındaki sol bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e de 2 milyon euro + bonus vereceği iddia edildi. Levent Mercan, Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ile 4 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İZLİYORDU

Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Levent Mercan için önce davranan Fenerbahçe'nin araya girerek bu transferi bitirdiği yazıldı.





