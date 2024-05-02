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Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı! Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 20:32
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Levent Mercan ile anlaşma sağladığı yazıldı.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı! Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağlandı
Levent Mercan

Levent Mercan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

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23 yaşındaki sol bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e de 2 milyon euro + bonus vereceği iddia edildi. Levent Mercan, Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ile 4 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İZLİYORDU

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Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Levent Mercan için önce davranan Fenerbahçe'nin araya girerek bu transferi bitirdiği yazıldı.

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