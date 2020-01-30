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Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı. Fenerbahçe, Simon Falette'yi Eintracht Frankfurt'tan kiralamıştı.

Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

(AA)

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simon falette Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerasyon iş başında. nihat "abinize" bi el öpmeye gidersiniz artık...
buda çöp gereksiz adam
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