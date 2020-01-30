Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
(AA)
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