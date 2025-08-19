Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Dorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown ve Milan Skriniar ile güçlendiren Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Dorgeles Nene, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe tarafından açıklama yapıldı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz"

DORGELES NENE'DEN İLK AÇIKLAMA: "MUTLU VE GURULUYUM"

Öte yandan Nene de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nene, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu da ifade eden Nene, "Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım" şeklinde konuştu.

Nene açıklamalarının devamında ise, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.