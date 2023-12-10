Fenerbahçe yenilgisinin ardından ünlü şarkıcı tek kelimelik paylaşım! Mustafa Sandal'dan Sergen Yalçın isteği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Ezeli rakibine 7 maç aradan sonra yenilen siyah - beyazlılarda ortaya konan performans ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadro tercihi, taraftarların tepkisini çekmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

Siyah - beyazlıları desteklediği bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da paylaşım yapan taraftarlar arasında yer aldı.

Sandal, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması ve takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi gerektiğini yaptığı tek kelimelik ve fotoğraflık paylaşımla belirtti.

"ŞİMDİ" İFADESİ VE SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın'ın fotoğrafının bulunduğu gönderide "Şimdi!" ifadesi yer aldı. Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı kısa süre içinde birçok beğeni ve yorum aldı.





