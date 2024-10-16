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Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür: 22 Günde 6 Kritik Maç!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 12:38
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Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda 22 günde 6 kritik maç oynayacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür: 22 Günde 6 Kritik Maç!

Süper Lig’de zirveye yakın takipte olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, milli aranın sona ermesiyle birlikte mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertlileri yoğun bir fikstür bekliyor; önümüzdeki 22 günde toplam 6 kritik maça çıkacaklar.

2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 4 puan elde etti.

SARI - LACİVERTLİLERİN YOĞUN FİKSTÜRÜ

1-Kasımpaşa

Milli ara öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine girecek.

Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.

Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.

Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor.

Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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