Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı! Beşiktaş için çok sürpriz hoca önerisi

Curaçao Millî Takımı’nın yardımcı antrenörü Cor Pot, takımın teknik direktörü Dick Advocaat hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pot’un ifadeleri, deneyimli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili söylentileri yeniden alevlendirdi.

"ADVOCAAT'IN KARARLARINI ÖNGÖRMEK ÇOK ZOR"

Cor Pot, Advocaat’ın futbol dünyasında sürpriz kararlarıyla bilindiğini belirtirken, tecrübeli hocanın kariyer rotasının her an değişebileceğini vurguladı. Pot, yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler," sözleriyle Beşiktaş bağlantısını yeniden gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Kara Kartal’ın geçmişte Advocaat için girişimde bulunduğunu hatırlatan Pot, siyah-beyazlıların yeniden aynı kapıyı çalabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, Beşiktaş’ın teknik adam arayışında potansiyel bir aday olarak Advocaat’ı tekrar gündeme getirebileceği yorumlarına yol açtı.