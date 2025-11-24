SPOR

Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı! Beşiktaş için çok sürpriz hoca önerisi

Curaçao yardımcı antrenörü Cor Pot, teknik direktör Dick Advocaat’ın geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Advocaat’ın sürpriz kararlarıyla tanındığını vurgulayan Pot, Beşiktaş’ın daha önce deneyimli hoca için girişimde bulunduğunu hatırlatarak yeniden aynı adımı atabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı! Beşiktaş için çok sürpriz hoca önerisi
Berker İşleyen

Curaçao Millî Takımı’nın yardımcı antrenörü Cor Pot, takımın teknik direktörü Dick Advocaat hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pot’un ifadeleri, deneyimli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili söylentileri yeniden alevlendirdi.

"ADVOCAAT'IN KARARLARINI ÖNGÖRMEK ÇOK ZOR"

Fenerbahçe yi de çalıştırmıştı! Beşiktaş için çok sürpriz hoca önerisi 1

Cor Pot, Advocaat’ın futbol dünyasında sürpriz kararlarıyla bilindiğini belirtirken, tecrübeli hocanın kariyer rotasının her an değişebileceğini vurguladı. Pot, yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler," sözleriyle Beşiktaş bağlantısını yeniden gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe yi de çalıştırmıştı! Beşiktaş için çok sürpriz hoca önerisi 2

Kara Kartal’ın geçmişte Advocaat için girişimde bulunduğunu hatırlatan Pot, siyah-beyazlıların yeniden aynı kapıyı çalabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, Beşiktaş’ın teknik adam arayışında potansiyel bir aday olarak Advocaat’ı tekrar gündeme getirebileceği yorumlarına yol açtı.

