'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Şafak Sezer'in son hali yine günde oldu

MYNET- Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Şimdide yeni filmi "Ketenpere Dalavere" ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şafak Sezer filminin galasında yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

Şafak Sezer'in galadaki görüntüleri botoks iddialarını beraberinde getirdi. Henüz yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada; 'botoks seni bitirdi ağa', 'abi botoks sana yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.