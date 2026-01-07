SPOR

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Trabzonspor'un da istediği Adem Yeşilyurt bitiyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip daha önce Trabzonspor'un da ilgilendiği Karşıyakalı Adem Yeşilyurt için resmen devrede. Fenerbahçe genç oyuncu için resmi teklifini iletirken, transferde son detayların konuşulduğu belirtildi. | Fenerbahçe haberleri

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'den transfer dönemine bomba gibi giriş geldi. Sarı-lacivertli ekip önce Musaba ardından Mert Günok ile sözleşme imzalarken, üçüncü transferini de Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ile yapmaya hazırlanıyor.

''FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAK İSTİYOR...''

Fenerbahçe den bir bomba daha! Trabzonspor un da istediği Adem Yeşilyurt bitiyor 1

Sports Digital ekranlarında konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’ye transfer olmak istiyor. Oyuncuya Avrupa’dan da teklif var. Fenerbahçe ve Karşıyaka’lı yöneticiler İstanbul’da yüz yüze görüşecekler.” dedi.

TEKLİF YAPILDI! İŞBİRLİĞİ BİLE OLABİLİR

Fenerbahçe den bir bomba daha! Trabzonspor un da istediği Adem Yeşilyurt bitiyor 2

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya bonservis + sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Bu transfere bağlı olarak hem alt yapı hem de tesisler konusunda iki takım arasında işbirlikleri konuşuldu. Toplantıda önemli aşama kaydedildi.

Karşıyaka kulübü teklifi Yönetim Kurulu’nda değerlendirip Fenerbahçe’ye dönüş yapacak. Transfer gerçekleşirse Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek.

''TRABZONSPOR İLE CİDDİ GÖRÜŞMEMİZ OLDU...''

Fenerbahçe den bir bomba daha! Trabzonspor un da istediği Adem Yeşilyurt bitiyor 3

Radyospor'un haberine göre ise; Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamada kaydettik. Ancak şu anda Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer, İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor.'' açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR'DAN REST!

Fenerbahçe den bir bomba daha! Trabzonspor un da istediği Adem Yeşilyurt bitiyor 4

Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için Karşıya ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Karşıyaka’nın bu süreçte farklı kulüplerle görüşme yapmasından dolayı bu transferden çekildi. Karşıyaka’nın bu süreçte Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.

