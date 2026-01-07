SPOR

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik’i 4-0’la geçen Nijerya’da galibiyete rağmen Victor Osimhen–Ademola Lookman gerginliği gündem oldu. Yaşanan bu gerginliğin ardından “Türkiye’ye dönecek” iddiaları ortaya atılırken, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gece yarısı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya’da karşılaşmaya Victor Osimhen damga vurdu. Yıldız golcü attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri olurken, Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma adeta maçın önüne geçti.

TEK BAŞINA OTURDU

Nijerya Futbol Federasyonu ndan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu 1

Karşılaşma içindeki bir pozisyonun ardından Lookman ile sözlü gerilim yaşayan Osimhen’in, maç bitiminde takım arkadaşlarından erken ayrıldığı öne sürüldü. Soyunma odasından hızlıca çıktığı belirtilen golcü futbolcunun, takım otobüsünde tek başına oturduğu ve yanına kimsenin gitmediği iddia edildi.

'MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİR' İDDİASI

Nijerya Futbol Federasyonu ndan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu 2

Nijerya basınında yer alan haberlerde, yaşananların ardından Osimhen’in teknik heyet ve federasyonla sorun yaşadığı ileri sürüldü. Yıldız ismin, milli takımı bırakabileceğini dile getirdiği ve Türkiye’ye döneceğini yetkililere bildirdiği öne sürüldü. Haberlerde federasyon başkanının Osimhen’i sakinleştirmek için devreye girdiği, bazı yetkililerin ise oyuncunun yalnız bırakılmasının daha doğru olacağını savunduğu aktarıldı.

GECE YARISI AÇIKLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu ndan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu 3

Gündeme gelen iddialar üzerine Nijerya Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, Osimhen’in kamptan ayrılacağı yönündeki söylentileri kesin bir dille reddederek, "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

