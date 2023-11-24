Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekti! Jorge Jesus ile sarı - lacivertliler arasındaki konu tatlıya bağlandı

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalmış ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı. Sarı - lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek uzun yıllar süren kupa hasretini sonlandırmıştı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Jorge Jesus da takımdan ayrılmış ve Fenerbahçe'de göreve İsmail Kartal getirilmişti.

FIFA'YA ŞİKAYET EDECEKTİ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

KONU TATLIYA BAĞLANDI

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe ile Portekizli çalıştırıcı arasındaki konu çözüldü. Jorge Jesus'un problemi FIFA boyutuna taşımayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 35 galibiyet - 10 beraberlik - 7 mağlubiyetlik bir performans sergilemiş ve 2.21'lik bir puan ortalaması yakalamıştı.





