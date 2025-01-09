Fenerbahçe'yi hedef almıştı! Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a 'Fanatizm' tepkisi! O sözleri taraftarı çileden çıkardı...

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim canlı yayında "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." demişti.

Milor, Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." ifadelerini kullanmıştı.

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ!

Ünlü ismin bu sözleri ise Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı. Tepkiler yükselirken bir tepki de Athena Gökhan'dan geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gökhan, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." dedi.