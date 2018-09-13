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Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor.

Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile birlikte D Grubu'na düşen Fenerbahçe fikstür şanssızlığı yaşayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde ligde çıkacağı maçlarda hep deplasmanlara gidecek. Üstelik Kanarya, 6 Avrupa maçının 2 tanesi öncesinde de Galatasaray ve Trabzonspor derbileri oynayacak. Ligdeki dış saha yolculukları sonrası Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe'de kısa arayla oynanacak Avrupa sınavları yüzünden takım ekstra yorgunluk yaşayacak. Bu da yaklaşık 90 günlük zaman zarfında takımın işini zorlaştıracak. (FANATİK)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TAKVİMİ

16.09.2018 Konyaspor - Fenerbahçe

20.09.2018 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

30.09.2018 Çaykur Rizespor -Fenerbahçe

04.10.2018 Fenerbahçe - Spartak Trnava

20.10.2018 Sivasspor - Fenerbahçe

25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe

02.11.2018 Galatasaray - Fenerbahçe

08.11.2018 Fenerbahçe- Anderlecht

25.11.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe

29.11.2018 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb

09.12.2018 Akhisarspor - Fenerbahçe

13.12.2018 Spartak Trnava - Fenerbahçe.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig UEFA Avrupa Ligi

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