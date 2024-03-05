Fenerbahçe yıllar önce Mohammed Salah ile anlaşma aşamasına gelmiş! Şekip Mosturoğlu'ndan itiraf geldi...

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'dan yıllar sonra transfer itirafı geldi. Gazeteci Atakan Kurt'un YouTube programına katılan Mosturoğlu, bilinmeyen Mohamed Salah macerasını anlattı.

"MOHAMMED SALAH İLE KİRALIK OLARAK İMZA AŞAMASINA GELMİŞTİK"

Atakan Kurt'un "İsteyip de alamadığınız oyuncular oldu mu?" sorusuna cevap veren Mosturoğlu, "Fred ile anlaşmıştık. Shaktar ile anlaşamadık. Ruslan Malinovski için Hasan Çetinkaya çok uğraşmıştı. Mohamed Salah ile kiralık olarak imza aşamasına gelmiştik. Son anda başka kulübü tercih etti." ifadelerini kullandı.





