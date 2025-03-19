Fenerbahçe yine TFF'ye gidiyor! Sarı-lacivertlilere Milli ara dönüşü büyük şok...

Samsunspor maçında 2 puan bırakan Fenerbahçe, 1 maç eksikle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Milli ara sonrası sarı-lacivertlileri bir problem daha bekliyor.

AMRABAT VE EL NESYRI'DE SORUN

Jose Mourinho'nun sisteminin 2 önemli ismi Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'yla 22 Mart ve 26 Mart'ta 2 önemli maça çıkacak. 26 Mart'ta oynanacak Tanzanya maçı TSİ 00.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin 2 Faslı futbolcusu gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmek için yola çıkacak. Sabah saatlerinde İstanbul'da olması beklenen 2 futbolcu, direkt Fenerbahçe kafilesiyle birlikte Bodrum'a hareket edecek.

YÖNETİM TEPKİLİ

Fenerbahçe yönetimi fikstür planlaması nedeniyle oldukça tepkili. Sarı-lacivertli yönetimin 28 Mart'ta oynanacak Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunması bekleniyor.