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  4. Fenerbahçe yine TFF'ye gidiyor! Sarı-lacivertlilere Milli ara dönüşü büyük şok...

Fenerbahçe yine TFF'ye gidiyor! Sarı-lacivertlilere Milli ara dönüşü büyük şok...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.03.2025 12:02
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Fenerbahçe'de milli takımlarına giden En-Nesyri ve Amrabat'ın Türkiye'ye perşembe sabah saatlerinde dönmesi bekleniyor. 2 futbolcu hiç dinlenemeden Bodrum FK maçı için kafileye dahil olacak. Sarı-lacivertlilerin bu nedenle Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe yine TFF'ye gidiyor! Sarı-lacivertlilere Milli ara dönüşü büyük şok...

Samsunspor maçında 2 puan bırakan Fenerbahçe, 1 maç eksikle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Milli ara sonrası sarı-lacivertlileri bir problem daha bekliyor.

AMRABAT VE EL NESYRI'DE SORUN

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Jose Mourinho'nun sisteminin 2 önemli ismi Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'yla 22 Mart ve 26 Mart'ta 2 önemli maça çıkacak. 26 Mart'ta oynanacak Tanzanya maçı TSİ 00.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin 2 Faslı futbolcusu gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmek için yola çıkacak. Sabah saatlerinde İstanbul'da olması beklenen 2 futbolcu, direkt Fenerbahçe kafilesiyle birlikte Bodrum'a hareket edecek.

YÖNETİM TEPKİLİ

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Fenerbahçe yönetimi fikstür planlaması nedeniyle oldukça tepkili. Sarı-lacivertli yönetimin 28 Mart'ta oynanacak Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe türkiye futbol federasyonu
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