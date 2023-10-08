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Fenerbahçe yoluna gümbür gümbür devam ediyor! Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 8'de 8 yaptı

08.10.2023 20:26 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 8. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü ve milli araya 3 puanla girmiş oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma Sarı-Lacivertliler rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve maç fazlasıyla lider durumda bulunan Galatasaray'dan zirveyi geri aldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe mücadelenin henüz 6. dakikasında golü buldu. İsmail Yüksek orta alandan ceza alanına doğru kesti, Dzeko tekte dokundu, kaleci Gianniotis'ten seken top Dzeko'ya çarptı ve top ağlarla buluştu.

EN ERKEN GOL

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Edin Dzeko attığı bu golle Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi.

LIVAKOVIC BAŞARILI

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İlk yarının son bölümüne girilirken, Kasımpaşa'da Gökhan Gül sert bir şut çekti ancak kaleci Livakovic gole izin vermedi.

PENALTI VE GOL!

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Dzeko ceza sahası içinde Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

DZEKO KALEYİ YOKLADI

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Mücadelenin 61. dakikasında maçtaki ilk golün sahibi Edin Dzeko bir kez daha kaleyi yokladı ancak kaleci gole izin vermedi.

5 EKSİK

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Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra hafif sakatlık yaşayan Joshua King kadroda yer almadı. Bright Osayi-Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik kararla önemli maçta şans bulamadı.

FERDİ SAĞ BEKTE

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev aldı. Sarı-lacivertlilerle geçtiğimiz sezon sıklıkla sağ bekte görevlendirilen Ferdi, bu sezon ise genellikle sol bekte oynamıştı.

Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol beke çeken Kartal, Ferdi'yi sağ tarafta değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, ligde RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada da kadroda olmayan Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda aynı uygulamayı gerçekleştirmişti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa karşısında yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

YÖNETİCİLER TAKİP ETTİ

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Fenerbahçeli yöneticiler, karşılaşmayı stattan izledi. Başkan Ali Koç müsabakada tribünde bulunmazken, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticilerden Ahmet Ketenci, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Can Gebetaş, Fethi Pekin ve Ömer Okan karşılaşmayı takip etti.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.

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