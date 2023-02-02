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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: ''Ivan Bebek denen bir haysiyetsiz vardı, Ali Palabıyık onu geçti!''

02.02.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın gündem olduğu mücadelenin ardından konuşan Selahattin Baki sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: ''Ivan Bebek denen bir haysiyetsiz vardı, Ali Palabıyık onu geçti!''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar geldi. Karşılaşmanın bitişinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baki'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPMAK İÇİN GÖREVLİ ŞEKİLDE GELMİŞTİR"

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Selahattin Baki: "Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir bu maça. Vücut dili ve verdiği kararlar, her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir?"

"IVAN BEBEK DENEN BİR HAYSİYETSİZ VARDI"

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Selahattin Baki: "Ivan Bebek denen bir şeref yoksunu, haysiyetsiz vardı. Ali Palabıyık bugün Ivan Bebek’in önüne geçti."

"HİÇBİR TÜRK TAKIMININ MAÇINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

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Selahattin Baki: "Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, gülümseyerek verdiği cevaplar, üslubu..."

"OFSAYTIMSI SKANDALIYLA GALATASARAY'A 3 PUAN..."

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Selahattin Baki: "Sivasspor maçındaki ofsaytımsı skandalıyla Galatasaray'a 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor alacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz."

"HERHALDE ALİ PALABIYIK ÇOK İYİ PORTEKİZCE KONUŞUYOR"

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Selahattin Baki: "Jorge Jesus, 'Son pozisyon faul ama dışarıda' dedi. Bu adam ne Türkçe biliyor ne de İngilizce biliyor, herhalde Ali Palabıyık çok iyi Portekizce konuşuyor ki Jorge Jesus'a bundan dolayı kırmızı kart gösterdi."

"SON BİR DARBE VURUP GİTTİ"

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Selahattin Baki: "Sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık hakkında ne düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu anti-Fenerbahçe lobisi, giderayak son bir darbe vurup gitti."

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