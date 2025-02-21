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Fenerbahçe yönetimi derbi öncesi harekete geçti! İşte Galatasaray galibiyeti için verilecek prim

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 12:41
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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçerken derbinin primini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yönetimi derbi öncesi harekete geçti! İşte Galatasaray galibiyeti için verilecek prim

Süper Lig’de üst üste 7 maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibine konuk olacak.

Şampiyonluk yarışında dönüm noktası olarak değerlendirilen bu mücadele, hem kulüp camiası hem taraftarlar hem de futbolcular için büyük bir anlam ifade ediyor.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

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Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem ilk yarıda oynanan maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe indirmek istiyor.

PRİM BELLİ OLDU

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Galatasaray derbisine odaklanan futbolcular ve teknik ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim ise bu kritik karşılaşma öncesi oyuncuların motivasyonunu yükseltmek için harekete geçti.

Anderlecht maçından önce futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen yönetim, galibiyet halinde 1 milyon euro prim dağıtılacağını duyurdu.

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Derbi prim son dakika fenerbahçe galatasaray
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