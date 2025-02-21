Fenerbahçe yönetimi derbi öncesi harekete geçti! İşte Galatasaray galibiyeti için verilecek prim

Süper Lig’de üst üste 7 maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibine konuk olacak.

Şampiyonluk yarışında dönüm noktası olarak değerlendirilen bu mücadele, hem kulüp camiası hem taraftarlar hem de futbolcular için büyük bir anlam ifade ediyor.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem ilk yarıda oynanan maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe indirmek istiyor.

PRİM BELLİ OLDU

Galatasaray derbisine odaklanan futbolcular ve teknik ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim ise bu kritik karşılaşma öncesi oyuncuların motivasyonunu yükseltmek için harekete geçti.

Anderlecht maçından önce futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen yönetim, galibiyet halinde 1 milyon euro prim dağıtılacağını duyurdu.