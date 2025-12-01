SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Görenler hayret etti

İçerik devam ediyor
Burak Kavuncu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dakikalar kala sarı-lacivertli takımdan stadyumda görsel şölen geldi. Fenerbahçe yönetiminin stadyumda yaptığı iz bırakan görüntüler geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig bu akşam dev bir maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray ile karşılaşırken, maçın başlamasına çok kısa bir süre kala ev sahibi takımdan büyük bir görsel şölen geldi.

6 KASIM'A DEĞİNİLDİ! GOLLER GÖSTERİLDİ...

Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Görenler hayret etti 1

Fenerbahçe yönetiminin organize ettiği görsel şölende sarı-lacivertller saha zeminine 6 Kasım 2002'de 6-0 kazandıkları tarihi maçın gollerini çizdiler. Maçın yayıncı kuruluşu Bein Sports tarafından kuş bakışı olarak çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

STADYUM KARARTILDI! İSİMLER OKUNDU

Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Görenler hayret etti 2

Fenerbahçeli oyuncuların takım anonsunda isimler saha zeminine yansıtılırken, stadyumda büyük bir gürültü oluştu.

Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Görenler hayret etti 3

İsimler taraftarlar tarafından tek tek okunurken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 26'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev derbi başlamadan sahada kavga çıktı! Dev derbi başlamadan sahada kavga çıktı!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.