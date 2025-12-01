Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü görsel şölen! Görenler hayret etti

Trendyol Süper Lig bu akşam dev bir maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray ile karşılaşırken, maçın başlamasına çok kısa bir süre kala ev sahibi takımdan büyük bir görsel şölen geldi.

6 KASIM'A DEĞİNİLDİ! GOLLER GÖSTERİLDİ...

Fenerbahçe yönetiminin organize ettiği görsel şölende sarı-lacivertller saha zeminine 6 Kasım 2002'de 6-0 kazandıkları tarihi maçın gollerini çizdiler. Maçın yayıncı kuruluşu Bein Sports tarafından kuş bakışı olarak çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

STADYUM KARARTILDI! İSİMLER OKUNDU

Fenerbahçeli oyuncuların takım anonsunda isimler saha zeminine yansıtılırken, stadyumda büyük bir gürültü oluştu.

İsimler taraftarlar tarafından tek tek okunurken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.