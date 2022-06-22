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Fenerbahçe YouTube katıl ücretli mi? YouTube'da Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?

22.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe YouTube katıl ücretli mi? Sarı-Lacivertliler, 22 Haziran 2022 Çarşamba (bugün) saat 18.00'de Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi ile kozlarını paylaşacak. Maç sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından yayınlanacak. Bu sebeple 'YouTube'da Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?' sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Fenerbahçe YouTube katıl ücretli mi? YouTube'da Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?

Fenerbahçe YouTube katıl özelliğinin paralı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Sarı-Lazcivertli kulübün Youtube kanalındaki özel içerikleri seyeredebilmek için "Katıl" butonu ile üye olmak gerekiyor. Peki Fenerbahçe YouTube katıl ücretli mi? YouTube'da Fenerbahçe maçları nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETLİ Mİ?

Fenerbahçe Youtube kanalında yayınlanan özel içerikler için "Katıl" butonu ile üye olmak gereklidir.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Shkupi maçı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Shkupi maçı Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

SHKUPİ HAKKINDA

Kuzey Makedonya takımıdır. Bu yıl ilk defa Makedonya liginde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turuna katılmaya hak kazanan Shkupi, 17 Hazirandan beri Samandıra'da kamp yapmakta. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacaklar. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kuzey Makedonya
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