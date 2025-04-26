Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olay! Ümit Özat ile başkan adayı birbirine girdi: Senden büyük lavuk mu var?

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu'nda zaman zaman tansiyon yükselirken Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcularından Ümit Özat ile Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu duyuran, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ciddi bir tartışma yaşadı.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı.

'ALEX ALMADI MI PARASINI?'

Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.

"SENDEN BÜYÜK LAVUK MU VAR?"

Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp'in 'lavuk' dediği Ümit Özat, sosyal medya hesabından kendisine yanıt verirken, "Senden büyük lavuk mu var hbk. Ben sırtımı dönüp gidince konuşma kolay yüzüme söyleseydin gereken cevabı alırdın farkındasın değil mi?" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...